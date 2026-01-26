Meio-campista estreia com assistência em goleada do Ceará

O Ceará goleou o Ferroviário por 5 a 1 no último domingo (25), no Estádio Presidente Vargas, pela segunda fase do Campeonato Cearense. O meio-campista Juan Alano estreou pelo clube e registrou uma assistência.

O armador foi acionado por Mozart aos 31 minutos do 2º tempo, entrando no lugar de Vina. Pouco depois, Alano acertou lançamento para Fernandinho, que aplicou um chapéu no goleiro e completou para o fundo das redes - foi o quinto gol da equipe.

Vina é, por sinal, a principal concorrência do camisa 10 no setor de criação. Matheus Araújo e o jovem Melk, que estreou pelo profissional contra o Ferroviário, completam as opções.

Vina na partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense. O jogador é titular no meio-campo alvinegro (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— Momento importante. Infelizmente não pude participar dos primeiros jogos, mas a rapaziada foi muito bem, e agora chego para agregar. Vamos seguir. Importante chegar assim [com assistência], mas mais importante, claro, é sempre vencer. O Ceará tem que pensar assim, sempre estar lá em cima - disse o meia ao site oficial do Vovô.

Alano tem vínculo com o Ceará até o fim de 2026. O jogador tem passagens por Internacional e Coritiba no Brasil e, fora do país, atuou no futebol japonês.

Ceará vence Ferroviário no Estadual

O Alvinegro iniciou a sua caminhada na segunda fase deste Campeonato Cearense diante do Ferroviário. Sem dificuldades, o clube goleou o adversário por 5 a 1. Os gols foram marcados por Pedro Gilmar, Matheus Araújo (duas vezes), Lucca e Fernandinho.

Restam duas partidas para o Vovô na segunda fase do Estadual. O próximo adversário é o Horizonte, no domingo (2), no Estádio Presidente Vargas.