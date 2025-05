O atacante Antonio Galeano, do Ceará, foi convocado para os próximos jogos do Paraguai. Esta é a primeira vez na qual um atleta do clube é chamado por uma seleção nacional. O país enfrentará o Uruguai no dia 5 de junho (em casa) e o Brasil no dia 10 (fora de casa), pelas eliminatórias da América do Sul.

Galeano chegou ao Ceará na atual temporada, vindo do Cerro Porteño-PAR com empréstimo válido até o fim de 2025. Titular na equipe de Léo Condé, o paraguaio soma cinco gols e uma assistência em 25 jogos no ano.

Galeano comemora o segundo gol do Ceará contra o Sport, em partida pelo Brasileirão. O Alvinegro venceu por 2 a 0 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O jogador participou da última conquista estadual do Alvinegro, quando a equipe superou o rival Fortaleza na decisão. Galeano marcou presença em oito duelos na campanha e deu assistência contra o Ferroviário.

Ceará inicia preparação de olho no Atlético-MG

O Ceará iniciou nesta segunda-feira (26) a sua preparação para receber o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece no próximo domingo (1º), a partir das 18h30 (de Brasília). Os dias de preparação incluem uma semana livre para o Alvinegro.

Além de realizar treinos físicos e promover ajustes, o técnico Léo Condé poderá aproveitar os dias livres para recuperar seus atletas. O lateral-esquerdo Matheus Bahia sentiu a parte posterior da coxa direita contra o Palmeiras, no 1º tempo, sendo substituído por Nicolas no intervalo.

O atacante Pedro Raul sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo contra o Sport e também saiu no intervalo. Titular diante do Alviverde, o camisa 9 terá um período de recuperação para seguir no time que enfrentará o Atlético-MG.