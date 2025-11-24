Ceará leva três gols e sofre sua pior derrota neste Brasileirão
Time foi derrotado pelo Mirassol fora de casa
O Ceará foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (24), fora de casa, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com uma atuação apagada, este foi o pior revés do Alvinegro na atual edição do campeonato.
O primeiro gol veio nos instantes iniciais do jogo. Após rebatida na área, Negueba ficou com a sobra e mandou a bola para o fundo das redes. O Vovô teve a chance do empate em um contra-ataque, mas o chute de Fernandinho parou no goleiro Walter.
O segundo tento dos paulistas aconteceu ainda no 1º tempo. Reinaldo cobrou uma falta na lateral do campo, ninguém desviou e a bola foi parar dentro da meta visitante, passando pelo arqueiro Bruno Ferreira.
➡️ Mirassol vence Ceará no Brasileirão e se aproxima de vaga direta na Libertadores
O Alvinegro tentou reagir no 2º tempo e ficou mais com a bola, mas não teve eficiência na hora de finalizar. O Mirassol selou a vitória com Alesson, que cortou para a direita e acertou belo chute colocado.
➡️ Willian Machado manda recado à torcida do Ceará após derrota
Esta foi a 15ª derrota do Ceará no campeonato e a primeira por três gols de diferença. São 35 tentos sofridos em 35 jogos, o que deixa o clube de Porangabuçu com a sexta melhor defesa.
A sequência do Vovô será contra os outros três integrantes do G4: Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).
Próximo jogo do Ceará
Após a derrota para o Mirassol, o Ceará voltará a campo no sábado (29), contra o Cruzeiro, na Arena Castelão. O duelo pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).
