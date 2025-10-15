Desfalcado, Ceará visita o Sport; confira provável escalação

O Ceará visita o Sport nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Ilha do Retiro. O treinador Léo Condé terá desfalques relevantes ao escolher a escalação da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O zagueiro Marcos Victor e o volante Dieguinho, que estão lesionados, não viajaram com a delegação alvinegra para Recife. A dupla vinha sendo titular nos últimos jogos da equipe, exercendo importantes funções no esquema de Condé.

Marllon deve ser o substituto na zaga. No meio-campo, Lourenço tende a atuar mais recuado, permitindo que Lucas Mugni seja o armador do time. O argentino marcou o primeiro gol do Alvinegro na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na Arena Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Sport x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Ceará venceu o Santos por 3 a 0, pelo Brasileirão. Lucas Mugni anotou o primeiro gol (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

No ataque, vivendo boa fase, Pedro Henrique deve seguir como titular. O ponta tem a concorrência de Paulo Baya, Fernandinho e Aylon no setor esquerdo.

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

continua após a publicidade

Ceará tem desvantagem contra o Sport fora de casa

Contra o rival pernambucano, o Vovô possui um histórico negativo atuando fora de casa. São 23 jogos em tais condições, com três vitórias do Ceará, 16 do Sport e quatro empates. Em gols, os cearenses marcaram 16 e sofreram 35.

➡️ Ceará visita Sport no Brasileirão com histórico desfavorável

O Alvinegro não supera o rival fora de casa desde 2021, no 4 a 0 pela Copa do Nordeste - aconteceram quatro derrotas e duas igualdades de lá para cá.