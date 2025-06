Ceará detalha período de férias e marca data de reapresentação

O Ceará detalhou o período de férias dos seus jogadores durante a pausa no Campeonato Brasileiro. A equipe atuou pela última vez no sábado (7), quando derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 1 e assegurou vaga no mata-mata da Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Após a vitória em São Luís (MA), a delegação alvinegra retornou à capital cearense no domingo (8). O elenco se reapresentou na manhã da última segunda-feira (9), com trabalhos de recuperação e avaliações físicas.

Por conta da pausa para o Mundial de Clubes e o período sem jogos oficiais, os atletas foram liberados na terça-feira (10). O retorno está marcado para acontecer no dia 23 de junho (segunda-feira).

continua após a publicidade

Partida entre Sampaio Corrêa e Ceará, pela Copa do Nordeste. Os cearenses venceram por 2 a 1 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Na atual temporada, o Ceará conquistou o Estadual e foi eliminado pelo Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. Classificado na Copa do Nordeste, o time terá pela frente o Sport, fora de casa, nas quartas. O confronto regional acontecerá em jogo único.

Pelo Brasileirão, o Vovô é o atual 10º colocado, com 15 pontos. Seis jogos da 12ª rodada acontecerão nesta semana, mas o Ceará não entrará em campo porque enfrentaria o Fluminense, que já viajou para o Mundial.

continua após a publicidade

No retorno da competição, em julho, o primeiro adversário será o rival Fortaleza. O Clássico-Rei não acontece pela Série A desde 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado.

Notícias em alta do Ceará

O Fluminense solicitou o retorno do atacante Lelê, que estava emprestado ao Ceará. O Alvinegro receberá uma quantia pela saída. O time sub-17 do Vovô conquistou o vice-campeonato em um torneio na França. Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, foi para o Botafogo e renderá uma porcentagem milionária aos cearenses.