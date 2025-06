Confira a provável escalação do Ceará contra o Sampaio Corrêa

O Ceará visita o Sampaio Corrêa neste sábado (7), no Castelão (MA), valendo pela sétima e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília). O clube busca assegurar sua vaga no mata-mata.

O Alvinegro garante a ida à próxima fase com uma vitória simples. Uma igualdade também pode ser o suficiente para garantir a vaga. Em tal situação, o Náutico (quinto colocado) só conseguiria avançar caso vencesse e tirasse a diferença atual no saldo de gols, que é de 2 contra -2. Os pernambucanos visitam o Bahia no mesmo horário.

O técnico Léo Condé não deve promover grandes mudanças em relação à equipe que enfrentou o Botafogo. O lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Aylon seguem como desfalques. Fernandinho, que retornou de lesão na última partida, pode ganhar mais minutos.

Partida entre Ceará e Confiança, pela Copa do Nordeste de 2025 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Dessa forma, uma provável escalação do Ceará é: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Na competição regional, o Ceará soma três vitórias, um empate e duas derrotas. No mata-mata, os possíveis adversários são os quatro classificados do grupo A: Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza. O embate será definido a partir da colocação de cada time.

Agenda do Ceará

Após enfrentar os maranhenses, o Alvinegro dará início ao seu intervalo no calendário. O Brasileirão ainda terá uma rodada antes da pausa, mas o Ceará não entrará em campo em tal data, já que o adversário é o Fluminense - os cariocas estarão no Mundial de Clubes.