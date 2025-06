Ceará não vence jogo fora do seu estado há mais de três meses

O Ceará foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 2 na noite da última quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Vovô soma mais de três meses sem vencer um jogo fora de seu estado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O último triunfo que não aconteceu em solo cearense veio diante do Sergipe, por 2 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida foi realizada no dia 19 de fevereiro. Na ocasião, Pedro Henrique e Dieguinho balançaram as redes.

Desde então, o Alvinegro chegou a obter duas vitórias como visitante, mas ambas foram diante de times cearenses, valendo pelo Campeonato Estadual. O clube derrotou o Maracanã (3 a 0) e o Fortaleza (1 a 0).

continua após a publicidade

Partida entre Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

No Brasileirão, o Ceará ainda não venceu fora de casa. São cinco jogos até o momento, com dois empates (RB Bragantino e Santos) e três derrotas (Juventude, Bahia e Botafogo).

Já pela Copa do Brasil, o Alvinegro encarou o Palmeiras na terceira fase da competição. Após perder por 1 a 0 na Arena Castelão, o time de Léo Condé visitou os paulistas e foi superado por 3 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Pedro Raul marca duas vezes e encerra jejum de gols pelo Ceará

No embate desta quarta-feira, o Botafogo abriu o placar com Mastriani e Pedro Raul empatou para os cearenses. Os cariocas, pouco depois, ampliaram com Alex Telles e Marlon Freitas. Pedro Raul chegou a descontar, mas o Ceará não conseguiu a igualdade.

Agenda do Ceará

Depois de visitar os cariocas, o Vovô terá pela frente o Sampaio Corrêa, valendo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os times duelam no sábado (7).