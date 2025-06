Pedro Raul marca duas vezes e encerra jejum de gols pelo Ceará

O atacante Pedro Raul, do Ceará, voltou a balançar as redes pelo clube após oito jogos. Apesar de seus dois tentos, o Vovô foi superado pelo Botafogo por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos. O compromisso, que tinha sido adiado, complementou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas saíram na frente com Mastriani e Pedro Raul aproveitou assistência de Lucas Mugni para empatar. Depois, o Botafogo marcou com Alex Telles e ampliou em gol de Marlon Freitas. Nos minutos finais, Pedro Raul cabeceou após cruzamento de Fabiano e diminuiu. Apesar disso, o empate dos cearenses não aconteceu.

Pedro Raul passou pelo Botafogo em 2020 e, por conta disso, não celebrou ao balançar as redes nesta noite. O camisa 9 falou mais a respeito do tema.

— Tenho um carinho muito grande por esse clube. Acho que é o segundo jogo no qual venho aqui e faço dois gols. Como falei, trocava os gols pela vitória. Mas é um carinho enorme que eu tenho e a forma de respeitar é essa, não comemorando os gols - contou o atacante.

Pedro Raul na partida entre Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada, Pedro Raul agora soma 11 gols e uma assistência em 19 partidas com a camisa do Ceará. O jogador participou da conquista do Campeonato Cearense de 2025, marcando na segunda partida da final, diante do Fortaleza.

Agenda do Ceará

Depois do revés contra os cariocas, o Vovô terá pela frente o Sampaio Corrêa, valendo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os times se enfrentam no sábado (7).