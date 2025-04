O Ceará está escalado para o duelo desta terça-feira (15), com o Vasco, no Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé mandou a campo equipe com retornos para buscar mais três pontos na tabela.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na partida passada, o Vovô perdeu por 2 a 1 para o Juventude, de virada, fora de casa. Matheus Bahia e Lucas Mugni, que não atuaram e foram citados pelo treinador na coletiva pós-jogo, estão de volta. O Ceará defende uma invencibilidade de 23 partidas atuando em solo cearense - o último revés veio em agosto de 2024.

Assim, o Alvinegro tem a seguinte escalação: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Galeano e Pedro Raul.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Vasco, que vem de vitória por 3 a 1 sobre o Sport, entra em campo desfalcado de Philippe Coutinho. A equipe tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Garré, Payet e Nuno Moreira; Vegetti.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VASCO

4ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 15 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

VASCO: Léo Kardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Garré, Payet e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.