Com retornos, Ceará recebe o Cruzeiro na Série A; veja escalação

O Ceará recebe o Cruzeiro neste sábado (29), às 21h (de Brasília), valendo pela 36ª rodada do Brasileirão. Tentando chegar em 45 pontos, o técnico Léo Condé terá retornos para definir a escalação alvinegra.

O meio-campista Vina, expulso contra o Internacional, estará de volta. O mesmo vale para o atacante Pedro Raul, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos na derrota para o Mirassol.

Substituído ainda no 1º tempo da derrota para os paulistas, o atacante Pedro Henrique tem presença incerta. O jogador apresentou um desconforto na coxa esquerda. Já o meio-campista Fernando Sobral, em transição, é dúvida.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Precisando da vitória e jogando diante de sua torcida, é provável que Condé abra mão do esquema com o lateral-direito Rafael Ramos na segunda linha.

Assim, uma provável escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

O Alvinegro tem 42 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela. O Cruzeiro, que ainda sonha com o título nacional, tem 60 pontos e está em terceiro lugar.

Alvinegro pode garantir a permanência

Estando quatro pontos acima da zona de rebaixamento, o Ceará pode garantir a sua permanência no campeonato em caso de vitória e de uma combinação de resultados.

As duas derrotas consecutivas (Internacional e Mirassol) deixaram a situação do time de Léo Condé um pouco mais delicada, já que o Z4 se aproximou. O triunfo é obrigatório para assegurar a permanência nesta rodada, mas não é a única condição.