Com mudanças, Ceará está escalado para visitar o Corinthians na Série A
Alvinegro encara os paulistas neste domingo (9)
O Ceará está escalado para visitar o Corinthians neste domingo (9), na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), valendo pela 33ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé tem ausências importantes para o duelo desta tarde.
Condé terá o desfalque do meio-campista Vina, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além dele, o atacante Pedro Raul não atuará por questões contratuais, já que está emprestado pelo Corinthians. Já o volante Fernando Sobral não viajou com a delegação por estar lesionado.
Vindo de empate por 1 a 1 contra o rival Fortaleza, o Ceará está escalado com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni e Rafael Ramos; Galeano e Pedro Henrique.
Pelo lado do Corinthians, o técnico Dorival Júnior escolheu o seguinte 11 inicial: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon e Garro; Dieguinho, Yuri Alberto e Memphis.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X CEARÁ
33ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon e Garro; Dieguinho, Yuri Alberto e Memphis. Técnico: Dorival Júnior.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni e Rafael Ramos; Galeano e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
