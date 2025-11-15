Com dias de pausa, Ceará encerra semana livre para treinos

Em meio à pausa no Brasileirão pela Data Fifa, o Ceará encerrou neste sábado (15) a sua semana de treinos. O próximo confronto da equipe de Porangabuçu será na quinta-feira (20), contra o Internacional, na Arena Castelão.

O técnico Léo Condé promoveu um treino tático na manhã deste sábado. A quarta atividade da semana apresentou também um coletivo em campo aberto. Os atletas descansarão no domingo e retornarão na segunda-feira.

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, o Ceará já encaminhou a sua permanência na Série A. Mesmo que os 42 pontos não ofereçam uma completa garantia matemática, a situação do Alvinegro no 12º lugar é consideravelmente favorável. Dessa forma, uma vaga na Copa Sul-Americana já entra em debate.

Treino do Ceará. Após folga no domingo, o time retomará as suas atividades nesta segunda-feira (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O Vovô não disputa uma competição internacional desde 2022, ano no qual foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela edição de Sul-Americana, a equipe caiu para o São Paulo, nos pênaltis, valendo pelas quartas.

Pensando em retornar, o clube terá uma importante missão diante do Internacional. Os gaúchos possuem 37 pontos e ocupam o 15º lugar, travando uma briga contra o rebaixamento. A sequência final do time cearense no Brasileirão será contra os atuais integrantes do G4: Mirassol (fora), Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).

Próximo jogo do Ceará

Após a vitória diante do Corinthians, o Ceará voltará a campo na quinta-feira (20), em casa, contra o Internacional. A partida pelo Brasileirão terá início às 21h30 (de Brasília).