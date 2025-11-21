Com derrota, Ceará perde posições em briga por vaga na Sula

O Ceará foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 na noite da última quinta-feira (20), na Arena Castelão, valendo pela 34ª rodada da Série A. O Alvinegro perdeu duas posições na tabela após os jogos deste meio de semana.

Estacionado em 42 pontos, o Vovô caiu do 12º para o 14º lugar. A posição atual, por si só, não dá vaga para a Copa Sul-Americana. O clube cearense não disputa o torneio internacional desde 2022, quando caiu para o São Paulo nas quartas.

O Campeonato Brasileiro oferece seis vagas para a Sula. O Ceará poderia ter subido para o nono lugar em caso de vitória na noite passada, mas a expulsão de Vina complicou os planos do time. Assim, o Colorado triunfou por 2 a 1 no Castelão.

Willian Machado na partida entre Ceará e Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Jonathan Feitosa De Sousa/W9 Press/Gazeta Press)

Em meio à reta final de Brasileirão, a definição do vencedor da Copa do Brasil pode ser útil para o Ceará. Isso porque os quatro semifinalistas (Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco) estão acima da equipe na tabela, o que abriria mais uma vaga na Sul-Americana de toda forma.

Ainda que não tenha alcançado os clássicos 45 pontos, o rebaixamento não é mais uma grande preocupação na tabela do Vovô. A distância para o Vitória, que abre o Z4, é de seis pontos.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Ceará voltará a campo na segunda-feira (24), fora de casa, contra o Mirassol. A partida pelo Campeonato Brasileiro terá início às 19h (de Brasília).