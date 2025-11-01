menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará volta a enfrentar o Fluminense na Série A; veja escalação

Alvinegro receberá os cariocas neste domingo (2)

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 01/11/2025
09:00
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Reeditando o embate do meio de semana, o Ceará recebe o Fluminense neste domingo (2), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé terá desfalques para definir a escalação alvinegra na Arena Castelão.

Nos últimos jogos, o zagueiro Marcos Victor e o volante Dieguinho ficaram de fora. A dupla já iniciou o tratamento com a fisioterapia e segue como dúvida.

O Alvinegro não terá nenhum atleta suspenso no compromisso diante do Fluminense. Lourenço, que saiu do banco de reservas na derrota por 1 a 0 para os cariocas, disputa vaga com Vinicius Zanocelo e pode aparecer no time titular desta vez.

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (Vinicius Zanocelo) e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

Com quatro jogos sem vencer e três sem ao menos balançar as redes, o Alvinegro tentará uma resposta diante de sua torcida no domingo. Ocupando a 14ª posição, o Ceará tem 35 pontos - são quatro a mais do que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Times nunca empataram em solo cearense

Ceará e Fluminense já realizaram 14 partidas em solo cearense, com sete vitórias para cada lado. Um empate nesta rodada seria, portanto, um resultado inédito em tais condições.

Considerando tal recorte, o último duelo aconteceu pela Série A de 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado. O Tricolor das Laranjeiras foi ao Castelão e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Germán Cano.

