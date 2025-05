Ceará visita Palmeiras tentando segunda vitória fora do estado em 2025

Buscando avançar às oitavas da Copa do Brasil, o Ceará visita o Palmeiras na próxima quinta-feira (22), a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase. Na ida, o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0. O time tentará, diante do Alviverde, a segunda vitória fora do seu estado em 2025.

O clube disputou 11 jogos como visitante no ano. Dentre os 11, quatro aconteceram contra clubes cearenses, pelo Estadual, com quatro vitórias alvinegras: Ferroviário, Fortaleza (duas vezes) e Maracanã. A equipe de Léo Condé levantou a taça ao superar o rival Fortaleza na decisão.

Nos sete jogos restantes, que ocorreram fora do estado, o Ceará obteve um triunfo (Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil), dois empates (RB Bragantino e Santos, pela Série A) e quatro derrotas (Náutico e Bahia no Nordestão e Juventude e Bahia no Brasileiro). A igualdade contra o Peixe aconteceu justamente no Allianz Parque, palco do encontro desta quinta-feira.

Ceará em partida contra o Santos, fora de casa, pelo Brasileirão 2025. As equipes empataram em 1 a 1 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Por conta do revés no Castelão, o Ceará necessita de um triunfo para não ser eliminado no tempo normal. Caso vença por um gol, a disputa irá para os pênaltis. Sendo uma vitória por dois ou mais tentos de diferença, o clube avançaria de forma direta.

Agenda do Ceará

Após encarar o Palmeiras, o Vovô voltará as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O adversário seguinte será o Atlético-MG, em casa, no dia 1º de junho (domingo). Na sequência, acontecerá a partida contra o Botafogo, que foi adiada para 4 de junho (quarta-feira).