Ceará vence o Fortaleza nos pênaltis e é campeão estadual após cinco anos

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de cinco anos de espera, o Ceará volta ser campeão do Campeonato Cearense. Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, a taça foi decidida nos pênaltis e teve Richard, goleiro do Vozão, como herói da conquista. Nas penalidades, deu Vozão por 3 a 2.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O jogo começou com tudo. Equilibrado, o duelo reunia a vontade do Ceará de vencer a qualquer custo e o empenho tático do Fortaleza, que esperava um erro do rival para sair na frente. Mesmo assim, o primeiro tempo ficou marcado por poucas chances dos dois lados, com os destaques sendo Saulo Mineiro, pelo Ceará, e Lucas Sasha, pelo Fortaleza.

No segundo tempo, Saulo Mineiro seguiu se destacando, e acabou premiado com um golaço na segunda etapa. Animado, o Ceará segurou até o momento que pode, mas o artilheiro Lucero, com sua classe de sempre, empatou de cabeça. Após isso, o equilíbrio voltou, mas o Fortaleza perdeu Bruno Pacheco, expulso da partida. Com o empate, tudo acabou decidido nos pênaltis.

Nos pênaltis, a parada só foi decidida após cinco cobranças, com o Ceará vencendo por 3 a 2 e o goleiro Richard sendo o herói.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (10), às 21h30, contra o Sport, pela Copa do Nordeste. O Fortaleza recebe o Nacional Potosí, às 19h, também na quarta-feira (10), pela Copa Sul-americana. Os dois jogos acontecem no Castelão.