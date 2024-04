Sport segura empate com o Náutico e é campeão pernambucano pela 44ª vez na história

Sport e Náutico empataram neste sábado (6), na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta da decisão do estadual (Divulgação/Sport)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 18:24 • Recife (PE)

O Sport empatou com o Náutico em 0 a 0, neste sábado (6), pelo jogo de volta do Campeonato Pernambucano, na Arena Pernambuco. Com isso, o Leão da Ilha conquistou o bicampeonato, uma vez que havia vencido o adversário na ida por 2 a 0.

O Rubro-Negro conquistou o estadual pela 44ª vez em sua história, o que amplia sua vantagem em relação ao Santa Cruz (29) e Náutico (24).

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Sport foi muito superior ao Náutico apesar da vantagem conquistada no jogo de ida. Nas chegadas mais perigosas, o zagueiro Rafael Thiery aproveitou um escanteio e cabeceou uma bola no travessão, enquanto Coutinho aproveitou uma bola pelo lado direito da área, bateu cruzado e carimbou a trave mais uma vez.



No segundo tempo, o Náutico chegou com perigo na bola parada com Marco Antônio recebendo um lançamento na área e obrigando Caíque França a fazer boa defesa. O Sport diminuiu a intensidade, buscou sair em contra-ataques, mas não conseguiu encontrar uma chance clara para balançar as redes.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



Tanto o Sport, quanto o Náutico entram em campo pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (10). Enquanto o Leão recebe o Ceará, o Alvirrubro visita o Bahia, sendo ambos válidos pelas quartas de final do torneio.

Caíque França fez grande defesa no início do segundo tempo (Divulgação/Sport)