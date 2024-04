Diego Costa foi o grande nome da final do Gauchão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 18:30 • Porto Alegre (RS)

Heptacampeão. O Grêmio venceu o Juventude de virada, por 3 a 1, no final da tarde deste sábado (6), e levantou a sétima taça do Gauchão. Os gols do Tricolor, na Arena do Grêmio, foram marcados por Cristaldo, Diego Costa e Nathan Fernandes, enquanto Gilberto descontou para o Alviverde.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O jogo começou tenso e logo no início do primeiro tempo o Juventude abriu o placar com Gilberto. O camisa 9 alviverde disputou com o goleiro Caíque e só teve o trabalho para abrir o placar.

Depois disso, o Grêmio colocou a cabeça no lugar e começou a gostar da partida. Porém, só no final da primeira etapa que o Tricolor empatou com Cristaldo. Dois minutos depois, Diego Costa virou.

Na etapa final, o Grêmio tentou ampliar a vantagem. No entanto, esbarrou no consistente sistema defensivo do Juventude. O Alviverde, por sua vez, quase não levou perigo ao gol de Caíque. Ao final, o Tricolor achou os espaços e ampliou com Nathan Fernandes para soltar o grito de "é campeão" da torcida.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Agora, o Grêmio volta a entrar em campo na terça-feira (9), quando enfrenta o Huachupato, do Chile, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19h, na Arena do Grêmio.

Já o Juventude só joga no final de semana. No sábado (13), o Alviverde enfrenta o Criciúma, na estreia do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse.