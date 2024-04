Renato Gaúcho tem 10 títulos como técnico do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 18:50 • Porto Alegre (RS)

Ao conquistar o heptacampeonato Gaúcho pelo Grêmio, Renato Gaúcho igualou Oswaldo Rolla, o Foguinho, como o maior técnico com títulos na história do clube. Agora, são 10 título à frente do Tricolor.

Renato Gaúcho é um dos maiores ídolos da história do Grêmio como jogador. Como técnico estreou no Tricolor em 2010 e teve diversas passagens.

No retorno em 2016, Renato conquistou a Copa do Brasil, Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Além disso, também levantou as taças do Gauchão e da Recopa Gaúcha.

Em breve, Renato Gaúcho vai atingir a marca de 500 jogos como técnico do Grêmio.

TÍTULOS DE RENATO GAÚCHO PELO GRÊMIO:

- 1 Libertadores (2017)

- 1 Copa do Brasil (2016)

- 1 Recopa Sul-Americana (2018)

- 5 Campeonatos Gaúchos: (2018, 2019, 2020, 2023 e 2024)

- Recopas Gaúchas: 2 (2019 e 2023)