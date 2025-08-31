O Ceará foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0 no último sábado (30), na Arena Castelão, valendo pela 22ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé falou sobre o resultado e avaliou a arbitragem de Afro Rocha de Carvalho (PB) na partida.

— É um golpe duro para a gente, principalmente jogando em casa, diante do nosso torcedor. Mas a gente tem que trabalhar nesses 15 dias. Retorno de algumas peças, alguns atletas importantes, para que a gente possa se recuperar o quanto antes na competição. Independente de jogar em casa ou fora, a gente tem que dar uma resposta rápida - disse.

Questionado a respeito do juiz, que apitou outros jogos do Ceará recentemente, Léo Condé citou um "antijogo" praticado pelo Juventude.

— Fiz questão de, nos jogos anteriores, elogiar. Hoje não. Hoje ele foi conivente com o antijogo que, principalmente, o goleiro do Juventude praticou. Teve quatro ou cinco atendimentos no 2º tempo e ele deu seis minutos [de acréscimos]. A gente vai jogar em Salvador com o Bahia, tem dois atendimentos e ele dá nove minutos. Não agora, no jogo do Brasileiro. E sofremos um gol de pênalti no último lance - relatou.

Partida entre Ceará e Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

— Em um campeonato tão ajustado e difícil como esse, são pequenos detalhes que fazem você ganhar ou perder jogo - frisou o técnico.

Em campo, o Alvinegro fez bom 1º tempo e pressionou os gaúchos, mas caiu de rendimento na etapa final. Nas chances que teve, o time parou no goleiro Jandrei. Quando o 0 a 0 parecia estar próximo de ser decretado no Castelão, Luis Mandaca balançou as redes e deu o triunfo para os visitantes.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota para o Juventude, o Alvinegro terá uma pausa nos jogos. O time voltará a campo somente no dia 14 de setembro (domingo), fora de casa, diante do Vasco. O embate terá início às 20h30 (de Brasília).

