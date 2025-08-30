Ceará terá desfalques contra o Juventude; veja provável escalação

O Ceará encara o Juventude neste sábado (30), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão. O técnico Léo Condé terá desfalques para o embate diante dos gaúchos.

O Alvinegro vem de empate por 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Assim, a equipe cearense está em décimo lugar na tabela da Série A, com 26 pontos.

Um dos problemas está na lateral-esquerda. O titular Matheus Bahia está machucado, assim como Rafael Ramos, que já foi improvisado na função. Dessa forma, Nicolas tende a ser o titular. Ademais, o zagueiro Willian Machado está suspenso por acúmulo de cartões amarelos - Marcos Victor deve ser o substituto.

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

No meio-campo, Fernando Sobral retornará após cumprir suspensão diante do Grêmio. O setor deve ter outra novidade, já que o armador Vina poderá ser relacionado pela primeira vez desde que voltou ao Ceará. Uma titularidade, no entanto, é improvável.

Com isso, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon.

Dieguinho projeta embate

Presente em todas as partidas do Ceará neste Brasileirão, o meio-campista Dieguinho falou a respeito do confronto diante do Juventude. O adversário está em 18º lugar no campeonato, com 18 pontos.

— Mais um jogo muito importante. Campeonato Brasileiro eu costumo dizer que é muito difícil, só tem jogo difícil. Um jogo muito importante para a gente, dentro de casa, dos nossos domínios. Importante para a gente somar ponto. É uma equipe que está lutando pelos mesmos objetivos. Estamos um pouco melhores na tabela, mas creio que não podemos vacilar. A gente sabe da qualidade da equipe do Juventude - disse o atleta.