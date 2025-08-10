Ceará sofre virada rápida e perde para o Palmeiras na Série A
Cearenses foram derrotados por 2 a 1
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras na tarde deste domingo (10), no Allianz Parque, valendo pela 19ª rodada do Brasileirão. Lourenço abriu o placar para o Alvinegro, mas Flaco López e Vitor Roque garantiram a virada dos mandantes.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Com o resultado, o Vovô estacionou em 22 pontos, ocupando o 12º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro.
Alvinegro perde de virada
Desfalcado do atacante Pedro Henrique, o técnico Léo Condé optou por preencher o meio-campo alvinegro. Assim, escalou Richardson, Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni juntos, com Galeano e Pedro Raul no ataque.
Ter mais posse de bola poderia ser uma estratégia, mas o time foi pressionado pelo adversário e não conseguiu trocar muitos passes. O Ceará, no 1º tempo, teve 28% de posse de bola e não registrou nenhuma finalização.
Apesar de ter a bola, o Palmeiras não conseguiu marcar na etapa inicial. Assim, os times foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.
Os gols apareceram na volta para o 2º tempo. Galeano recebeu pela direita e ajeitou para Lourenço, que acertou um chute de rara felicidade e abriu o placar. O Alvinegro teve chance de ampliar com Pedro Raul, em contra-ataque, mas Weverton defendeu.
A reação do Palmeiras teve início com um pênalti por toque de mão. Flaco López converteu e empatou o jogo. Pouco depois, Maurício recebeu na direita e encontrou Vitor Roque, que virou o embate para o Alviverde.
O Ceará chegou a marcar novamente com Aylon, mas o lance foi anulado por impedimento. Assim, o Alvinegro finalizou a sequência contra times do G4 com uma vitória (Cruzeiro), um empate (Flamengo) e uma derrota, que veio na tarde deste domingo.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 2 X 1 CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 10/08/2025 - 16h
📍 Local: Arena Castelão, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Flaco López aos 22 min do 2º T e Vitor Roque aos 24 min do 2º T (PAL); Lourenço aos 6 min do 2º T (CEA);
🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL); Richardson e Matheus Bahia (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
🏁 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Martínez), Lucas Evangelista e Mauricio (Khellven); Facundo Torres (Felipe Anderson), Vitor Roque (Allan) e Sosa (Flaco López).
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Guilherme); Richardson (Aylon), Dieguinho, Lourenço (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Nicolas); Galeano e Pedro Raul.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias