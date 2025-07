Falha de goleiro do Ceará viraliza em gol de Kaio Jorge: ‘Bizarro’

O Cruzeiro vai empatando o Ceará, por 1 a 1, no Mineirão, com mais um gol do atacante Kaio Jorge, que agora soma 14 gols no Campeonato Brasileiro. No entanto, o lance ficou marcado por uma falha bizarra do goleiro Bruno Ferreira do Ceará. Com a bola dominada, o arqueiro tentou acionar o companheiro, mas acabou errando e entregou de graça para o artilheiro da competição. Confira.

No X, alguns torcedores repercutiram o lance e pediram para Kaio Jorge fazer o pix, pela ‘assistência’ do goleiro. Isso porque o atacante tem um acordo com o elenco do Cruzeiro, onde prometeu que pagaria cerca de R$ 600 reais por cada assistência recebida.

Com o resultado, o Cabuloso garante a permanência na liderança com 35 pontos, em 17 partidas, mas pode ser ultrapassado pelo vice-líder Flamengo, que ainda joga na rodada. Já o Ceará, vai chegando a 19 pontos, em 16 partidas e vai voltando a pontuar após três rodadas.

Ao todo, Cruzeiro e Ceará se enfrentaram 15 vezes, com sete vitórias da Raposa, três do Vozão e cinco empates. Os cruzeirenses marcaram 22 gols, e os cearenses, 12.



No confronto deste domingo (27), as duas equipes vivem situações opostas no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro lidera, está invicto há 11 rodadas e é o melhor mandante da competição, com sete vitórias e um empate. O Ceará ocupa a 13ª colocação e vem de três derrotas: 2 a 0 para o Mirassol, 1 a 0 para o Internacional e 1 a 0 para o Corinthians.