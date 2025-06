Sub-17 do Ceará conquista vice-campeonato em torneio na França

A equipe sub-17 do Ceará obteve o vice-campeonato no Festival D'Armor, torneio de base que aconteceu em Plougonvelin, na região da Bretanha, na França. A competição reuniu 16 equipes de países como França, Portugal, Bélgica, Costa do Marfim e Holanda.

A campanha do Alvinegro de Porangabuçu teve início com empates em 0 a 0 contra Reims-FRA e Le Havre-FRA. Depois, o clube conquistou a sua primeira vitória ao superar o Sparta Rotterdam-HOL por 1 a 0. A classificação entre os quatro melhores foi assegurada com triunfo por 1 a 0 sobre o Porto-POR.

Na semifinal, o Ceará encarou o Lorient-FRA e venceu por 2 a 1. A decisão aconteceu diante do Braga-POR, na última segunda-feira (9). Após empate em 1 a 1 no tempo normal, os cearenses foram superados pelos portugueses nos pênaltis (5 a 4).

Sub-17 do Ceará foi vice-campeão do Festival D'Armor, na França. Equipe perdeu para o Braga na decisão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Assim, o time treinado por Tiago Alves encerrou a sua participação em solo francês com três vitórias e três empates. Em gols, o Ceará marcou seis e sofreu dois. Os tentos alvinegros foram anotados por Breno (duas vezes), Kelvyn (duas vezes), Neto e Álvaro Kayo.

Esta foi a primeira participação da base do Ceará em uma competição internacional. Além das equipes já citadas, PSG-FRA e Lyon-FRA também estiveram entre os participantes.

Relacionados na campanha do Ceará

Confira abaixo a lista de atletas relacionados do sub-17 do Ceará no campeonato internacional:

Pedro Ryan, Pegoraro, Kaiky, Ryan Gabriel, Ricardo, Bruno Gigante, Danilo Mancha, Pietro, Breno, Alvaro Kayo, Kuririn, Wallace, Felipe Leite, Caue Felipe, Ernesto, Gustavo Bolinha, Kelvyn Reis e Neto.