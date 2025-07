Confira a provável escalação do Ceará para visitar o Cruzeiro

O Ceará visita o Cruzeiro neste domingo (27), no Mineirão, valendo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). Vindo de três derrotas consecutivas, o Alvinegro tentará iniciar uma recuperação contra o líder.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O treinador Léo Condé terá o retorno do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. O defensor foi desfalque na derrota por 2 a 0 para o Mirassol.

Quatro atletas alvinegros estão pendurados e, em caso de amarelo, ficarão de fora por uma partida: Fabiano Souza, Willian Machado, Dieguinho e Galeano.

continua após a publicidade

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Com isso, sem grandes novidades, um provável Ceará neste domingo é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

O Vovô soma quatro derrotas nas últimas cinco rodadas da Série A. O único triunfo em tal recorte veio no Clássico-Rei, diante do rival Fortaleza (1 a 0).

continua após a publicidade

➡️ Sem gols no período, Ceará chega a três derrotas consecutivas

Vivendo momento oposto, o Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim é o atual líder do Campeonato Brasileiro. A Raposa acumula 11 jogos de invencibilidade no certame - o último revés veio em abril, diante do RB Bragantino, que venceu por 1 a 0.

A missão do Alvinegro fica mais complicada ao analisar o retrospecto dos mineiros, neste Brasileirão, jogando em casa: são sete vitórias e um empate. A equipe tem 18 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Notícias em alta do Ceará

O Ceará perdeu por 2 a 0 para o Mirassol em seu último jogo. Assim, o time chegou a três derrotas consecutivas. Pelo sub-15, Bruno Cortez celebrou seu primeiro título como treinador.