Ceará enfrentará o Sport nas quartas da Copa do Nordeste; veja

O Ceará venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1 neste sábado (7), no Estádio Castelão (MA), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com a classificação garantida para o mata-mata, o adversário do Alvinegro nas quartas será o Sport.

Terceiro colocado no grupo B, o Ceará enfrentará o time que ficou na segunda colocação do grupo A. Com uma melhor posição final, o Sport será o mandante na partida única, como aponta o regulamento. Em caso de empate, a disputa irá para os pênaltis. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou as prováveis datas das quartas.

O chaveamento já está formado para o restante da competição. Caso elimine os pernambucanos, o Alvinegro terá pela frente o vencedor do embate entre Bahia e Fortaleza. Assim, é possível que aconteça um Clássico-Rei na semifinal deste ano.

Partida entre Sampaio Corrêa e Ceará, pela Copa do Nordeste. Alvinegro venceu por 2 a 1 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O duelo nas quartas reunirá duas equipes que são tricampeãs do Nordestão. O Ceará foi o vencedor em 2015, 2020 e 2023, enquanto que o Sport ficou com a taça nas temporadas de 1994, 2000 e 2014.

Em 2014, o Sport superou o Ceará na final e obteve seu terceiro título. Em 2023, da mesma forma, o Vovô deu o troco diante dos pernambucanos e sagrou-se tricampeão.

Ceará vence de virada

No duelo deste sábado, o Sampaio Corrêa abriu o placar com Alan Stence, mas os cearenses viraram com Pedro Raul e Galeano. O Ceará teve amplo domínio das ações no 1º tempo, o que não se repetiu durante a etapa final.