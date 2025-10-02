Ceará pode ter novidade contra o Vitória; veja provável escalação

O Ceará visita o Vitória nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Estádio Barradão, em Salvador (BA). O treinador Léo Condé terá um desfalque relevante no meio-campo e poderá ter uma novidade no lugar.

A ausência trata-se do volante Dieguinho, que ficará de fora pela primeira vez nesta Série A. O jogador está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Seu substituto deve ser Vinícius Zanocelo, que ainda não estreou como titular na equipe.

Emprestado pelo Santos, Zanocelo fez seu primeiro jogo com o Ceará no 2º tempo do empate diante do Bahia. Na vitória sobre o São Paulo, o atleta foi novamente acionado por Condé durante a etapa final - substituiu, por sinal, o próprio Dieguinho. É provável que o meia seja titular enfrentando os baianos.

Aylon e Lucas Lima, que não enfrentaram o São Paulo, juntaram-se à delegação em Salvador. Fernandinho e Lucca, por outro lado, continuam no departamento médico e são baixas.

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinícius Zanocelo e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya.

Ceará já vende ingressos para o jogo contra o Santos

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Santos. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. O duelo acontecerá no domingo (5), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

A venda de ingressos meia-entrada para a torcida do Ceará está sendo realizada exclusivamente nas Lojas Vozão. Para a torcida visitante, os ingressos de meia-entrada estarão disponíveis na bilheteria 3 da Arena Castelão, com a venda sendo iniciada cinco horas antes da partida.