Ceará

Ceará muda escalação para enfrentar o Iguatu no Estadual

Vovô enfrenta o adversário neste sábado

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 17/01/2026
15:45
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (Foto: Marcos Moura)
imagem cameraO Ceará enfrenta o Iguatu neste sábado (Foto: Marcos Moura)
  Matéria
  Mais Notícias

O Ceará está escalado para o duelo diante do Iguatu, neste sábado (17), no Estádio Presidente Vargas, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense. O Ceará terá mudanças na sua escalação.

Rebaixado para a Série B, o Ceará terá o Campeonato Cearense como a primeira competição do ano. A Segunda Divisão começará em março.

No jogo mais recente, o Alvinegro de Mozart encarou o Maranguape e triunfou por 1 a 0. Vina, nos minutos finais, marcou o gol da vitória.

Nesta tarde, o Ceará tem a seguinte escalação: Richard; Rafael Ramos, Eder, Pedro Gilmar e Eric Melo; Richardson, Vinicius Zanocelo e Matheus Araujo; Pedro Henrique, Lucca e Giulio.

Do outro lado, o Iguatu de Washington Luiz vai para o duelo com o seguinte time: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson, Rogério, Bruno Menezes, Cássio e Tiaguinho; Jeffinho.

O Ceará é o primeiro colocado no Grupo A, com seis pontos. O Iguatu, com quatro, está em segundo lugar na mesma chave.

FICHA TÉCNICA
CEARÁ X IGUATU
4ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube);
🟨 Árbitro: Rejane Caetano da Silva (CE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE);

ESCALAÇÕES

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Eder, Pedro Gilmar e Eric Melo; Richardson, Vinicius Zanocelo e Matheus Araujo; Pedro Henrique, Lucca e Giulio. Técnico: Mozart.

IGUATU: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson, Rogério, Bruno Menezes, Cássio e Tiaguinho; Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.

  Matéria
