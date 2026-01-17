Ceará muda escalação para enfrentar o Iguatu no Estadual

O Ceará está escalado para o duelo diante do Iguatu, neste sábado (17), no Estádio Presidente Vargas, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Cearense. O Ceará terá mudanças na sua escalação.

Rebaixado para a Série B, o Ceará terá o Campeonato Cearense como a primeira competição do ano. A Segunda Divisão começará em março.

No jogo mais recente, o Alvinegro de Mozart encarou o Maranguape e triunfou por 1 a 0. Vina, nos minutos finais, marcou o gol da vitória.

Nesta tarde, o Ceará tem a seguinte escalação: Richard; Rafael Ramos, Eder, Pedro Gilmar e Eric Melo; Richardson, Vinicius Zanocelo e Matheus Araujo; Pedro Henrique, Lucca e Giulio.

Do outro lado, o Iguatu de Washington Luiz vai para o duelo com o seguinte time: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson, Rogério, Bruno Menezes, Cássio e Tiaguinho; Jeffinho.

O Ceará é o primeiro colocado no Grupo A, com seis pontos. O Iguatu, com quatro, está em segundo lugar na mesma chave.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X IGUATU

4ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube);

🟨 Árbitro: Rejane Caetano da Silva (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE);

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Eder, Pedro Gilmar e Eric Melo; Richardson, Vinicius Zanocelo e Matheus Araujo; Pedro Henrique, Lucca e Giulio. Técnico: Mozart.

IGUATU: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson, Rogério, Bruno Menezes, Cássio e Tiaguinho; Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.