Ceará lança camisa em campanha de Outubro Rosa; confira fotos

O Ceará lançou nesta semana uma camisa em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à campanha de prevenção e combate ao câncer de mama. As novas peças já estão disponíveis para venda nas lojas físicas e no site do clube.

— O manto #OutubroRosa celebra a força de mulheres que se reinventaram em seus processos de luta pela vida - publicou o Alvinegro em rede social. Os valores são de R$ 289,90 para a edição feminina, R$ 289,90 para a juvenil e R$ 309,90 para a masculina.

Em adendo ao uniforme, o clube lançou uma promoção neste mês. Até o dia 31 de outubro, torcedoras da equipe poderão se associar ao programa de sócio-torcedor do Ceará com 30% de desconto. O benefício também é válido para renovações e contempla os planos Campeão da Popularidade, Mais Querido e Vovô de Ouro.

Ceará lançou uma camisa em alusão ao Outubro Rosa (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Momento do Ceará no Brasileirão

Com o resultado positivo diante do Santos, o Vovô subiu para o décimo lugar na tabela, com 34 pontos. O clube abriu nove de distância para o Z4 e, dessa forma, está mais próximo de garantir a permanência na Série A.

Um dos principais pontos na campanha alvinegra é o sistema defensivo. O Ceará tem a quinta melhor defesa deste Brasileirão, com 24 gols cedidos em 26 jogos. Nomes como o goleiro Bruno Ferreira e o zagueiro Willian Machado estão entre os pilares no quesito.

A reapresentação do elenco acontecerá nesta quarta-feira (8). O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), fora de casa, contra o lanterna Sport. A partida terá início às 20h (de Brasília).