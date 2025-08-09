Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (10), no Allianz Parque, em duelo válido pela décima nona rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília), em duelo válido pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assinar o Premiere.
Relacionadas
- Palmeiras
ANÁLISE: Leila reforça discurso de Abel pós eliminação, mas amplia divisão no Palmeiras
Palmeiras09/08/2025
- Fora de Campo
Denílson avalia polêmica entre torcida do Palmeiras e Abel Ferreira: ‘Fala muito’
Fora de Campo09/08/2025
- Palmeiras
Organizada do Palmeiras sobe o tom após fala de Leila: ‘Paciência é o c…’
Palmeiras09/08/2025
+ Organizada do Palmeiras sobe o tom após fala de Leila: ‘Paciência é o c…’
Com 33 pontos conquistados, a equipe liderada por Abel Ferreira ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação, quatro atrás do líder Flamengo, que possui um jogo a mais. Já o Vozão está na 12ª colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana.
O Verdão não terá os zagueiros Bruno Fuchs e Murilo, em recuperação física, à disposição da comissão técnica, assim como os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho. Enquanto o Ceará não terá Fernandinho, que está lesionado.
Confira arbitragem e onde assistir Palmeiras x Ceará
PALMEIRAS X CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO – 19ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo;
📺 Onde assistir Palmeiras x Ceará: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Prováveis escalações
PALMEIRAS (Abel Ferreira):
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Vitor Roque e Ramón Sosa.
CEARÁ (Léo Condé):
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Diego; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias