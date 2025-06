Ceará está escalado para visitar o Botafogo pelo Brasileirão

O Ceará está escalado para o duelo desta quarta-feira (4), com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 20h (de Brasília), em jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé mandou a campo uma equipe sem surpresas para buscar mais três pontos na tabela. Em caso de triunfo, o time entrará no G6 da Série A.

Na partida passada, o Vovô perdeu para o Atlético-MG, em casa, por 1 a 0. O time é o atual décimo colocado na tabela do campeonato, com 15 pontos.

Buscando subir para o G6 do Brasileirão, o Ceará de Léo Condé está escalado com o seguinte time: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Botafogo vem de vitória por 1 a 0 sobre o Santos, fora de casa. O time de Renato Paiva, nono colocado do torneio, entra em campo com os seguintes atletas: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur e Santiago Rodríguez; Gonzalo Mastriani e Igor Jesus.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CEARÁ

10ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);

🚩 Assistentes: Douglas Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua (SP);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur e Santiago Rodríguez; Gonzalo Mastriani e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.