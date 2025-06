Rômulo elogia desempenho do Ceará em derrota para o Atlético-MG

O Ceará perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG na noite deste domingo (1º), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. Em chute de fora da área, Rony marcou o tento da vitória mineira. O meio-campista Rômulo falou sobre o revés e elogiou o desempenho do time de Léo Condé.

— A gente sabia que seria um jogo difícil, de detalhes. O Rony foi feliz no chute dele. É seguir trabalhando. A gente fez uma grande partida, não só no 2º tempo como no 1º também - disse.

— A gente se impôs bastante dentro de casa. Agora é seguir trabalhando. Saber o que a gente tem para fazer, porque já temos o próximo jogo no meio da semana - finalizou o meia, que entrou na etapa final ao substituir o atacante Pedro Henrique.

Partida entre Ceará e Atlético-MG, pelo Brasileirão. O Vovô perdeu por 1 a 0 e sofreu sua primeira derrota como mandante na competição (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Com o resultado negativo, o Alvinegro perdeu a chance de se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores. A derrota levou o clube para a décima posição, com 15 pontos. Este foi o primeiro revés em casa do Ceará na atual edição de Campeonato Brasileiro.

Agenda do Ceará

Como relatado por Rômulo, o Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (4), fora de casa, diante do Botafogo. O compromisso é válido pela 10ª rodada da Série A e foi adiado por questões de logística e segurança no Rio de Janeiro.

Depois de visitar os cariocas, o Vovô terá pela frente o Sampaio Corrêa, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os times se enfrentam no sábado (7).