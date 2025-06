Botafogo x Ceará: onde assistir ao vivo ao duelo pelo Brasileirão

Botafogo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, em duelo atrasado da décima rodada. A partida terá transmissão com exclusividade do Amazon Prime Video, por streaming.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes vivem momentos parecidos na competição, ambos com 15 pontoa, mas com o Alvinegro carioca em crescente. O Botafogo vem de vitória fora de casa sobre o Santos, na Vila Belmiro, sendo essa a primeira como visitante na competição.

Para o duelo, o técnico Renato Paiva pode contar com retornos importantes no time titular, como os de Alexander Barboza, que ficou no banco, e Igor Jesus, sequer relacionado. Savarino, convocado para a seleção da Venezuela, será desfalque.

continua após a publicidade

Estudo aponta os clubes com as maiores dívidas no Brasil; veja ranking

Do outro lado, o Ceará chega após derrota em casa e visa a recuperação rápida na competição. O Vozão perdeu em casa no último fim de semana para o Atlético-MG e, assim como o Botafogo, mira a entrada no G-6 do Brasileirão. As equipes ocupam nona e décima colocações, respectivamente.

Veja mais informações de Botafogo x Ceará:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CEARÁ

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Douglas Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua (SP)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub (SC)

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza (David Ricardo) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Rwan Cruz (Matheus Martins) e Igor Jesus. (Técnico: Renato Paiva).

CEARÁ: Fernando Miguel, Fabiano, Marllon, Willia Machado e Nicolas; Diego, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. (Técnico: Léo Condé).