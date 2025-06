Ceará perde invencibilidade em casa neste Brasileirão; confira

O Ceará foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 na noite do último domingo (1º), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na Arena Castelão. Com o resultado, o Vovô perdeu sua invencibilidade como mandante na competição.

Atuando em seus domínios nesta Série A, o Ceará venceu Grêmio (2 a 0), Vasco (2 a 1), Vitória (1 a 0) e Sport (2 a 0). Além disso, empatou em 1 a 1 com o São Paulo. No sexto compromisso, o clube foi derrotado pelo Atlético-MG.

O time de Léo Condé criou oportunidades e poderia ter saído na frente ainda no 1º tempo, em cabeceio de Pedro Henrique, mas a tentativa parou no goleiro Éverson. Na etapa final, Rony acertou chute de fora da área e anotou o tento da vitória atleticana. Apesar da pressão nos últimos minutos, os donos da casa não conseguiram igualar o marcador.

Partida entre Ceará e Atlético-MG, pelo Brasileirão. O Vovô perdeu por 1 a 0 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Com o resultado negativo, o Alvinegro perdeu a chance de retornar ao G6, que dá vaga na Copa Libertadores. A derrota levou o clube cearense para a décima posição, com 15 pontos. O Bahia, que tem 18, abre o grupo dos seis primeiros colocados.

Agenda do Ceará

Após ser superado pelos mineiros, o Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (4), fora de casa, diante do Botafogo. O compromisso, válido pela 10ª rodada da Série A, foi adiado por questões de logística e segurança no Rio de Janeiro.

Depois de visitar os cariocas, o Vovô terá pela frente o Sampaio Corrêa, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os times se enfrentam no sábado (7).