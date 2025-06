Botafogo defende vantagem como mandante contra o Ceará

Botafogo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). No duelo de alvinegros, os cariocas possuem vantagem atuando em casa.

Os times já se enfrentaram em 12 ocasiões com mando de campo do Botafogo: foram cinco vitórias dos donos da casa, três dos visitantes e quatro empates. O último encontro aconteceu pela Série A de 2022, quando os times empataram em 1 a 1 - Cuesta abriu o placar e Mendoza igualou. Este foi o último duelo entre as equipes, visto que o Ceará disputou a Série B em 2023 e em 2024.

Analisando todo o retrospecto, ocorreram nove triunfos do Botafogo, seis do Ceará e 11 igualdades. São 33 gols para os cariocas e 24 para os cearenses.

Partida entre Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão de 2022 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Além dos embates na Série A e na Série B, Botafogo e Ceará travaram um duelo marcante nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2014. Na ida, os cearenses foram ao Maracanã e triunfaram por 2 a 1. Na volta, que ocorreu na Arena Castelão, os cariocas marcaram duas vezes nos acréscimos do 2º tempo e venceram por 4 a 3. Apesar do empate no agregado, o Botafogo avançou por conta do critério de gol fora de casa.

Momentos de Botafogo e Ceará no Brasileirão

Com 15 pontos, o Fogão é o 9º colocado e precisa da vitória para se aproximar do G6. O Vovô, com a mesma pontuação, está em 10º lugar e compartilha de tal objetivo ao olhar para a tabela. Os dois clubes subiriam para a sexta posição em caso de triunfo.