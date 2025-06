Com homenagens, Ceará completa 111 anos de história

O Ceará completa, nesta segunda-feira (2), 111 anos de história. O clube de Porangabuçu foi fundado no dia 2 de junho de 1914, em uma reunião no Café Art Noveau, que funcionava na Praça do Ferreira, em Fortaleza.

Luís Esteves Júnior e Pedro Freire fundaram, inicialmente, o Rio Branco Foot-ball Club. O time nasceu em branco e roxo, mas tornou-se alvinegro cerca de um ano depois, em 10 de junho de 1915. Além da mudança nas cores, o clube passou a adotar o nome de Ceará Sporting Club, o que persiste até hoje.

Títulos e campanhas do Ceará

O Ceará é o maior vencedor do Campeonato Cearense, com 47 taças. A liderança veio na atual temporada, superando o rival Fortaleza na decisão. Além disso, o Vovô é tricampeão da Copa do Nordeste e tem um Torneio Norte-Nordeste.

Campanhas de destaque incluem o terceiro lugar na Taça Brasil de 1964, o vice-campeonato na Copa do Brasil de 1994 e a ida às quartas da Copa Sul-Americana de 2022.

Ídolos participam de homenagem ao Ceará

Diversos ídolos do Ceará estão se manifestando por conta do aniversário de 111 anos do clube, incluindo declarações ao site oficial da instituição. Sérgio Alves, terceiro maior artilheiro da história alvinegra, destacou o carinho que tempela equipe.

— O Ceará é uma família que passei a defender e a gostar desde 1992. É um clube que está dentro do meu coração para sempre, que sempre irei defendê-lo. Me sinto honrado, agradecido e envaidecido por ser um dos maiores ídolos da história do clube. É uma satisfação imensa, um dos maiores clubes do Nordeste e do Brasil. Tenho muito orgulho de ser um dos ídolos da Nação Alvinegra - disse.

Magno Alves, atacante com passagem histórica pelo Ceará, frisou o sentimento de gratidão.

— O Ceará representa muita coisa [para mim]. Sou grato ao clube. Estou aqui até hoje, minha esposa é daqui. Isso [a idolatria] é algo que conquistamos com trabalho. Cheguei como desacreditado pela idade, mas não deixei de acreditar e de buscar. Fui artilheiro do Brasil, da Série B, da Copa do Nordeste, campeão do Cearense, do Nordestão e com acesso. Agradeço o carinho que os torcedores sempre tiveram comigo e a recíproca é verdadeira. É eterno - contou o ex-camisa 11.

Magno Alves, ídolo do Ceará, parabenizou o clube pelos 111 anos de história (Foto: divulgação/Ceará SC)

Já Mota, de família torcedora do Ceará, relatou a realização por ter atuado com a camisa do Vovô.

— Não é fácil você ser jogador e torcedor. É difícil separar, mas, ao mesmo tempo, é prazeroso. É uma realização você vestir a camisa do seu clube. Quando era torcedor, estava na arquibancada e queria que o jogador fizesse isso ou aquilo. Em campo, sempre levei esse espírito de cobrança, do que é o Ceará e o que representa para o torcedor - contou.

Presidente do Ceará fala em reconstrução

O Ceará disputa a Série A de 2025 após duas temporadas na Série B - o clube foi rebaixado em 2022. João Paulo Silva, presidente do Alvinegro, destacou o processo recente de reconstrução e evolução.

— São 111 anos contribuindo para a história do futebol brasileiro, somos o clube mais antigo do Estado. O Ceará é um time com feitos memoráveis, carregado por uma torcida apaixonada, que apoia e joga junto em todos os momentos. Que o Ceará siga sendo esse clube de todos, um time que abraça e joga pela sua torcida - afirmou o dirigente.

— Vivemos um momento de reconstrução. Retornar à Série A era necessário para o Ceará. Agora, chegou o momento de nos estabilizarmos na competição, para que assim consigamos alcançar outros patamares, no futebol nacional e internacional - finalizou.