menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará está escalado para receber o Maranguape no Estadual

Time titular do Alvinegro fará a sua estreia em 2026

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 14/01/2026
20:33
Ceará enfrenta o Maranguape pelo Campeonato Cearense (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraCeará enfrenta o Maranguape pelo Campeonato Cearense (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará está escalado para receber o Maranguape nesta quarta-feira (14), no Estádio Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília), valendo pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. O técnico Mozart já definiu o time que entrará em campo na sua estreia pelo Vovô.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Alvinegro vem de vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, sendo essa a sua estreia no ano. Na data, o clube entrou em campo com jogadors da base e teve um bom desempenho. O Maranguape, em duas partidas na competição, perdeu para o Iguatu por 2 a 0 e superou o Tirol por 1 a 0.

O time de Porangabuçu está em terceiro lugar no Grupo B, com três pontos. O Maranguape, que tem a mesma pontuação, é o quarto colocado da chave.

continua após a publicidade

Assim, o Ceará está escalado com os seguintes nomes para o duelo: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho.

Pelo lado do Maranguape, o técnico João Neto escolheu o seguinte time nesta noite: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Luis Hyago; Ronald, Lessim e Luis Guilherme; Clodô, Felipe e Alexandro.

continua após a publicidade

➡️ Ceará x Maranguape: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

FICHA TÉCNICA
CEARÁ X MARANGUAPE
3ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube);
🟨 Árbitro: Rodrigues Júnior (CE);
🚩 Assistentes: Renan Aguiar (CE) e Marcondes Simão (CE);

ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.

MARANGUAPE: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Luis Hyago; Ronald, Lessim e Luis Guilherme; Clodô, Felipe e Alexandro. Técnico: João Neto.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias