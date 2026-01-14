Ceará está escalado para receber o Maranguape no Estadual
Time titular do Alvinegro fará a sua estreia em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará está escalado para receber o Maranguape nesta quarta-feira (14), no Estádio Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília), valendo pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. O técnico Mozart já definiu o time que entrará em campo na sua estreia pelo Vovô.
Com golaço, Ceará vence Grêmio Prudente e vai às oitavas da Copinha
Futebol Nacional
Ceará x Maranguape: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Onde Assistir
Ceará anuncia a contratação de goleiro ex-Grêmio
Ceará
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O Alvinegro vem de vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, sendo essa a sua estreia no ano. Na data, o clube entrou em campo com jogadors da base e teve um bom desempenho. O Maranguape, em duas partidas na competição, perdeu para o Iguatu por 2 a 0 e superou o Tirol por 1 a 0.
O time de Porangabuçu está em terceiro lugar no Grupo B, com três pontos. O Maranguape, que tem a mesma pontuação, é o quarto colocado da chave.
Assim, o Ceará está escalado com os seguintes nomes para o duelo: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho.
Pelo lado do Maranguape, o técnico João Neto escolheu o seguinte time nesta noite: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Luis Hyago; Ronald, Lessim e Luis Guilherme; Clodô, Felipe e Alexandro.
➡️ Ceará x Maranguape: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X MARANGUAPE
3ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube);
🟨 Árbitro: Rodrigues Júnior (CE);
🚩 Assistentes: Renan Aguiar (CE) e Marcondes Simão (CE);
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.
MARANGUAPE: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Luis Hyago; Ronald, Lessim e Luis Guilherme; Clodô, Felipe e Alexandro. Técnico: João Neto.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias