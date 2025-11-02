Ceará está escalado para receber o Fluminense no Brasileirão
Alvinegro recebe os cariocas neste domingo (2)
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará recebe o Fluminense neste domingo (2), na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), valendo pela 31ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo nesta tarde.
Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Ingressos de Ceará x Fluminense estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol Nacional
Fluminense e Ceará farão ‘revanche’ na próxima rodada da Série A
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O Alvinegro está em 14º na competição nacional, com 35 pontos. O Vitória, que abre a zona de rebaixamento, tem 31. Vindo de derrota por 1 a 0 contra o próprio Fluminense, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.
Do outro lado, o Fluminense está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. A vitória em casa na última rodada, diante do Ceará, veio com gol do lateral-esquerdo Renê.
O treinador Luis Zubeldía escalou o seguinte 11 inicial: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna
➡️ Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FLUMINENSE
31ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique Técnico: Léo Condé.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias