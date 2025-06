Ceará está escalado para receber o Atlético-MG no Brasileirão

Ceará e Atlético-MG estão escalados para o duelo deste domingo (1º), na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé já definiu a escalação que entrará em campo nesta noite.

Com 15 pontos na tabela, o Vovô está próximo da zona de classificação para a Copa Libertadores. Aproveitando a sua boa fase em casa, o clube busca um triunfo para ocupar um lugar no G6. Em seu último jogo no campeonato, a equipe derrotou o Sport, em casa, pelo placar de 2 a 0.

Assim, o Ceará está escalado com o seguinte time: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Atlético-MG tem 14 pontos e está no meio da tabela da Série A, buscando ganhar posições. Na rodada anterior, o time mineiro recebeu o Corinthians e empatou em 0 a 0.

O clube vai a campo com os seguintes nomes: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo e Rubens; Patrick, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Rony.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X ATLÉTICO-MG

11ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 1º de junho, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo e Rubens; Patrick, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Rony. Técnico: Cuca.