Agenda do Ceará hoje (26/07/2025); curtinhas do L!

O Ceará visita o Cruzeiro neste domingo (27), a partir das 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time encerra a preparação na manhã deste sábado (26) e, na sequência, embarcará rumo a Minas Gerais.

Agenda

O Ceará foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0 na última quarta-feira (23), valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. São três jogos consecutivos sem vitória. Em tal período, o Vovô não balançou as redes.

O próximo compromisso será diante do Cruzeiro, fora de casa, no domingo (27). A bola rola no Mineirão a partir das 16h (de Brasília).

Partida entre Ceará e Mirassol, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará nesta sexta-feira (25). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data e horário a serem definidos.

O sub-20 derrotou o Itapipoca por 2 a 1 nesta sexta-feira (25), valendo pelo Campeonato Cearense da categoria. A equipe volta a campo no dia 9 (sábado), diante do Itarema.

O sub-15 do Alvinegro sagrou-se campeão da Copa Brasileirinho, que foi disputada em Minas Gerais. Na decisão, que aconteceu na última quarta-feira (23), o clube superou o Atlético-MG por 1 a 0. Matheus Samuel marcou o gol do título.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (26). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará