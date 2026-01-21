menu hamburguer
Ceará

Ceará está escalado para enfrentar o Tirol no Estadual

Alvinegro buscará a liderança no seu grupo

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 21/01/2026
20:41
O Ceará enfrenta o Tirol nesta quarta-feira (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
O Ceará enfrenta o Tirol nesta quarta-feira (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
O Ceará está escalado para encarar o Tirol nesta quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília), valendo pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. O técnico Mozart já definiu o time que entrará em campo buscando a liderança do grupo.

Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Alvinegro vem de empate por 1 a 1 com o Iguatu. Apesar das chances criadas e do gol de Lucca, a equipe não conseguiu vencer a partida no PV. O Tirol, por sua vez, empatou em 0 a 0 com o mesmo adversário na rodada anterior.

O time de Porangabuçu está em primeiro lugar no Grupo B, com sete pontos. O Tirol, que tem um, é o quinto colocado da chave e jogará o quadrangular do descenço.

Assim, o Ceará está escalado com os seguintes nomes para o duelo: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gabriel Silva e Fernando; Richardson, Lucas Lima, Vina e Matheus Araujo; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho.

Pelo lado do Tirol, o técnico Reginaldo França escolheu o seguinte time nesta noite: Rayr Miller; Zé Augusto, João Victor, Roni Lobo e Sidney; Lucas Silva, Fernandinho, Natan Baiano, Rafinha e Rochinha; Wilkson.

Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!

FICHA TÉCNICA
TIROL X CEARÁ
5ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube);
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);
🚩 Assistentes: Eleutério Felipe Marques Junior (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)

➡️ Tirol x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

ESCALAÇÕES

TIROL: Rayr Miller; Zé Augusto, João Victor, Roni Lobo e Sidney; Lucas Silva, Fernandinho, Natan Baiano, Rafinha e Rochinha; Wilkson. Técnico: Reginaldo França.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gabriel Silva e Fernando; Richardson, Lucas Lima, Vina e Matheus Araujo; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.

