Ceará está escalado para enfrentar o Tirol no Estadual
Alvinegro buscará a liderança no seu grupo
O Ceará está escalado para encarar o Tirol nesta quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília), valendo pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. O técnico Mozart já definiu o time que entrará em campo buscando a liderança do grupo.
Tirol x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Onde Assistir
Richard volta a campo pelo Ceará após mais de um ano e diz: ‘Privilégio’
Ceará
Ceará e Fortaleza avançam e garantem primeiro clássico de 2026
Futebol Nacional
O Alvinegro vem de empate por 1 a 1 com o Iguatu. Apesar das chances criadas e do gol de Lucca, a equipe não conseguiu vencer a partida no PV. O Tirol, por sua vez, empatou em 0 a 0 com o mesmo adversário na rodada anterior.
O time de Porangabuçu está em primeiro lugar no Grupo B, com sete pontos. O Tirol, que tem um, é o quinto colocado da chave e jogará o quadrangular do descenço.
Assim, o Ceará está escalado com os seguintes nomes para o duelo: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gabriel Silva e Fernando; Richardson, Lucas Lima, Vina e Matheus Araujo; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho.
Pelo lado do Tirol, o técnico Reginaldo França escolheu o seguinte time nesta noite: Rayr Miller; Zé Augusto, João Victor, Roni Lobo e Sidney; Lucas Silva, Fernandinho, Natan Baiano, Rafinha e Rochinha; Wilkson.
✅ FICHA TÉCNICA
TIROL X CEARÁ
5ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube);
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);
🚩 Assistentes: Eleutério Felipe Marques Junior (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)
⚽ ESCALAÇÕES
TIROL: Rayr Miller; Zé Augusto, João Victor, Roni Lobo e Sidney; Lucas Silva, Fernandinho, Natan Baiano, Rafinha e Rochinha; Wilkson. Técnico: Reginaldo França.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gabriel Silva e Fernando; Richardson, Lucas Lima, Vina e Matheus Araujo; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.
