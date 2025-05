Ceará está escalado para enfrentar o Santos pelo Brasileirão

O Ceará está escalado para o duelo desta segunda-feira (12), com o Santos, no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé mandou a campo uma equipe sem surpresas para buscar mais três pontos na tabela.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp.

Na partida passada, o Vovô derrotou o Vitória por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, com gol de cabeça do zagueiro Marllon. O time é o atual nono colocado na tabela do campeonato, com 11 pontos.

Buscando se manter entre os primeiros na tabela do Brasileirão, o Ceará de Léo Condé está escalado com o seguinte time: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Santos vem de derrota por 1 a 0 para o Grêmio, fora de casa. O time de Cléber Xavier, penúltimo colocado no torneio, entra em campo com os seguintes atletas: Gabriel Brazão; Aderlan, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Rincón, Gabriel Bontempo, Rollheiser, Thaciano e Soteldo; Tiquinho Soares.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X CEARÁ

8ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de maio, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Rincón, Gabriel Bontempo, Rollheiser, Thaciano e Soteldo; Tiquinho Soares. Técnico: Cléber Xavier.

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.