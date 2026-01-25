Ceará está escalado para encarar o Ferroviário no Estadual
Alvinegro enfrentará a equipe coral neste domingo
O Ceará está escalado para enfrentar o Ferroviário neste domingo (25), no Estádio Presidente Vargas, às 18h (de Brasília), valendo pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O técnico Mozart já definiu o time que entrará em campo buscando a vitória.
O Alvinegro vem de triunfo por 4 a 1 sobre o Tirol. A equipe foi dominante ao longo da partida e, com o resultado positivo, garantiu a liderança no Grupo B.
O time de Porangabuçu somou dez pontos para ficar na ponta. O Ferroviário, que fez oito nos seus quatro jogos, obteve a vice-liderança do Grupo A.
Assim, o Ceará está escalado com os seguintes nomes para o duelo: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gabriel Silva e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima, Vina e Matheus Araujo; Pedro Henrique e Lucca.
Pelo lado do Ferroviário, o técnico Nuno Miguel escolheu o seguinte time nesta noite: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; João Neto, Luan e Thalisson; Yair Mena, Jefinho e Kiuan.
✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIO X CEARÁ
1ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE (SEGUNDA FASE)
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), FCF TV (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube);
🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE);
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE).
⚽ ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIO: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; João Neto, Luan e Thalisson; Yair Mena, Jefinho e Kiuan. Técnico: Nuno Miguel.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gabriel Silva e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima, Vina e Matheus Araujo; Pedro Henrique e Lucca. Técnico: Mozart.
