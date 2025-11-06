Ceará enfrenta o rival Fortaleza pela Série A; veja escalação

O Ceará enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé terá um desfalque para definir a escalação alvinegra na Arena Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O zagueiro Marllon recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense e será ausência certa. O atleta, que vinha sendo titular no Alvinegro, entrou já nos minutos finais.

Marllon estava substituindo Marcos Victor, que perdeu quatro jogos por conta de um quadro inflamatório na região do calcâneo, O defensor retornou no último domingo (2) e deve continuar na zaga ao lado de Willian Machado.

continua após a publicidade

➡️ Confronto entre Ceará e Fortaleza tem tabu de mais de dois anos

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

No meio-campo, o armador Vina tende a formar trio com Vinicius Zanocelo e Fernando Sobral. Richardson e Lourenço também são opções, assim como Dieguinho, que recuperou-se de lesão recentemente.

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Retrospecto recente tem vantagem alvinegra

O Clássico-Rei possui hoje um tabu que já dura mais de dois anos. Isso porque o Fortaleza não supera o rival desde o dia 1º de abril de 2023, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Com o triunfo por 2 a 1 e o empate em 2 a 2 na volta, o Tricolor sagrou-se pentacampeão estadual.

Aconteceram nove partidas desde então, com quatro vitórias do Ceará e cinco empates. Foram sete jogos no Estadual, um na Copa do Nordeste e um no Brasileirão deste ano.