O Ceará derrotou o Fluminense por 2 a 0 na tarde deste domingo (2), na Arena Castelão, valendo pela 31ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Alvinegro abriu sete pontos de distância para a zona de rebaixamento e voltou à disputa por vaga na Sul-Americana.

O Vovô foi a 38 pontos depois do triunfo. O Vitória, que abre a zona, perdeu para o Cruzeiro na rodada e seguiu estacionado em 31. O intervalo dá certa tranqulidade para a equipe de Porangabuçu, que via o duelo deste domingo com grande importância.

A sequência do Ceará era de quatro partidas sem vencer, com um empate e três derrotas. O ataque vinha sendo uma preocupação, com três jogos sem balançar as redes, mas Galeano e Pedro Raul garantiram os três pontos diante do Fluminense.

Partida entre Ceará e Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Indo além da luta pela permanência, o Vovô retornou de vez para a briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. O 12º lugar já seria o suficiente no momento - a tabela ainda pode ter mudanças de acordo com resultados na Copa Libertadores e na Copa do Brasil.

O Ceará não disputa a Sul-Americana desde 2022, quando foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final. Naquele ano, o clube cearense acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Ceará

Após a vitória sobre o Fluminense, o Ceará terá pela frente o Clássico-Rei. A equipe voltará a campo na quinta-feira (6), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela Série A. O embate terá início às 20h (de Brasília).