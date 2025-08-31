Agenda do Ceará hoje (31/08/2025); curtinhas do L!

O Ceará perdeu para o Juventude por 1 a 0 no último sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo aconeceu na Arena Castelão.

Agenda

O Ceará recebeu o Juventude no último sábado (30) e perdeu por 1 a 0. A partida, pela 22ª rodada da Série A, aconteceu na Arena Castelão. Luis Mandaca, nos acréscimos do 2º tempo, marcou o gol dos visitantes.

O Alvinegro soma duas vitórias nos últimos dez jogos que disputou. A equipe está em décimo lugar na tabela do Brasileirão, com 26 pontos.

O time voltará a campo somente depois de uma pausa na competição. O próximo jogo será diante do Vasco, fora de casa, no dia 14 de setembro (domingo). O embate terá início às 20h30 (de Brasília).

Partida entre Ceará e Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará goleou o Floresta por 6 a 0 no sábado (30), valendo pelo Campeonato Cearense.

O sub-20 derrotou o Sport por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Fortaleza, na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste domingo (31). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará