Agenda do Ceará hoje (20/07/2025); curtinhas do L!

O Ceará enfrenta o Internacional neste domingo (20), fora de casa, a partir das 11h (de Brasília). O embate será válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: Internacional x Ceará

Vindo de derrota por 1 a 0 para o Corinthians, o Ceará tenta uma reação longe de seus domínios. O clube enfrentará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 11h (de Brasília).

Em 12 jogos com mando de campo do Colorado, foram sete vitórias do time da casa, três dos visitantes e dois empates. O último triunfo do Ceará em tais condições aconteceu em 2017, quando o Alvinegro ganhou por 1 a 0, valendo pela Série B.

continua após a publicidade

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará vem de vitória por 2 a 0 sobre o Tiradentes, pelo Estadual. O próximo jogo da categoria será contra o Fortaleza.

O sub-20 também não entrará em campo neste domingo (20), pois volta a atuar somente no dia 26 (sábado), contra o Itapipoca.

Após o vice na Copa 2 de Julho, o sub-15 do Alvinegro disputa a Copa Brasileirinho, em Minas Gerais. Com sete pontos em quatro jogos, o Ceará está classificado para as oitavas da competição.

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste domingo (20). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Ceará