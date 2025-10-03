menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (03/10/2025); curtinhas do L!

Time perdeu por 1 a 0 para o Vitória

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 03/10/2025
04:00
Partida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará perdeu para o Vitória por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pela 26ª rodada do Brasileirão. Zé Marcos anotou o gol dos baianos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O Ceará foi superado pelo Vitória por 1 a 0 na quinta-feira (2), no Barradão, valendo pela 26ª rodada da Série A. O gol do clube baiano foi marcado por Zé Marcos.

continua após a publicidade

Assim, a equipe de Porangabuçu está em 11º lugar na tabela da competição nacional, com os mesmos 31 pontos. O Alvinegro já volta as suas atenções para o embate diante do Santos, em casa, no domingo (5). A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

➡️ Ingressos de Ceará x Santos estão à venda: veja preços e onde comprar

Partida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre Vitória e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará enfrenta o Ferroviário no sábado (4), a partir das 9h30 (de Brasília), pelas quartas do Campeonato Cearense.

O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro está eliminado.

continua após a publicidade

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará venceu o São Gonçalo por 9 a 2 no sábado (27), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A equipe volta a campo no próximo sábado (4), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).

Próximos jogos do Ceará

  • 05/10 - 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/11 - 16h - Ceará x Fluminense - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias