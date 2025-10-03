Agenda do Ceará hoje (03/10/2025); curtinhas do L!
Time perdeu por 1 a 0 para o Vitória
O Ceará perdeu para o Vitória por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pela 26ª rodada do Brasileirão. Zé Marcos anotou o gol dos baianos.
Melhores momentos: Vitória bate o Ceará e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento
Ceará reage a novo calendário e reforça desejo de jogar Copa do Nordeste
Ingressos de Ceará x Santos estão à venda: veja preços e onde comprar
Agenda
O Ceará foi superado pelo Vitória por 1 a 0 na quinta-feira (2), no Barradão, valendo pela 26ª rodada da Série A. O gol do clube baiano foi marcado por Zé Marcos.
Assim, a equipe de Porangabuçu está em 11º lugar na tabela da competição nacional, com os mesmos 31 pontos. O Alvinegro já volta as suas atenções para o embate diante do Santos, em casa, no domingo (5). A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).
➡️ Ingressos de Ceará x Santos estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol de base
O sub-17 do Ceará enfrenta o Ferroviário no sábado (4), a partir das 9h30 (de Brasília), pelas quartas do Campeonato Cearense.
O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro está eliminado.
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará venceu o São Gonçalo por 9 a 2 no sábado (27), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A equipe volta a campo no próximo sábado (4), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Ceará
- 05/10 - 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/11 - 16h - Ceará x Fluminense - Campeonato Brasileiro
