Agenda do Ceará hoje (02/10/2025); curtinhas do L!

O Ceará visita o Vitória nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão. O embate será realizado no Estádio Barradão.
Agenda: Vitória x Ceará
O Ceará encara o Vitória nesta quinta-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), valendo pela 26ª rodada da Série A. No duelo do 1º turno, o Alvinegro venceu os baianos por 1 a 0, com gol do zagueiro Marllon.
Em seu jogo anterior, a equipe cearense derrotou o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis. O gol foi marcado pelo atacante Pedro Henrique. O Vitória, por sua vez, vem de derrota por 3 a 1 para o Grêmio.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará venceu o Aliança por 2 a 0 no sábado (27), em partida válida pelo Campeonato Estadual.
O sub-20 do clube encara o Ferroviário nesta quinta-feira (2), a partir das 15h (de Brasília), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Na ida, o Alvinegro perdeu por 2 a 1.
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará venceu o São Gonçalo por 9 a 2 no sábado (27), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A equipe volta a campo no próximo sábado (4), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Ceará
- 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
