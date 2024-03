(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 12:51 • São Paulo (SP)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas, locais, horários e transmissões dos jogos de ida e volta entre Santos e Palmeiras, pela final do Paulistão. Ambas partidas serão transmitidas pela Record, Cazé TV, Max e Paulistão Play.

O primeiro jogo da final será no domingo (31), às 18h, na Vila Belmiro. A diretoria do Santos queria novamente mandar o jogo na capital, mas tanto Corinthians quanto São Paulo não cederem a Neo Química Arena e o Morumbis, respectivamente, por reforma no gramado.

A grande decisão está marcada para o dia 7 de abril, às 18h, no Allianz Parque. O Palmeiras buscou o tricampeonato, enquanto o Peixe quer encerrar com o jejum de oito anos sem títulos.

Na fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras derrotou o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque, com gols de Flaco López e Raphael Veiga. Otero descontou para os visitantes.

Verdão defende invencibilidade no Allianz contra o Peixe (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)